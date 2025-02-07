NBA季中交易截止 杜蘭特不想回勇士將續留太陽

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（中央社鳳凰城6日綜合外電報導）美國職籃NBA季中交易截止，運動頻道ESPN在期限逼近前披露，球星杜蘭特（Kevin Durant）不想回老東家金州勇士，將續留鳳凰城太陽。

路透社報導，據悉在美東時間今天下午3時（台灣時間7日凌晨4時）交易截止前，勇士、達拉斯獨行俠、休士頓火箭等多支球隊都曾追求杜蘭特，而根據「運動畫刊」（Sports Illustrated）等媒體，曼菲斯灰熊也是其中之一。

美媒指出，勇士一度希望能讓「死神」杜蘭特再度和柯瑞（Stephen Curry）聚首，但杜蘭特挑明沒興趣回灣區，勇士隊最終換來邁阿密熱火的巴特勒（Jimmy Butler）。

而獨行俠敲定用唐西奇（Luka Doncic）交換洛杉磯湖人戴維斯（Anthony Davis）的重磅交易後，又換來費城76人的馬丁（Caleb Martin）。

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36歲的杜蘭特15度入選全明星賽，還差26分就能成為NBA史上第8位達成生涯3萬分的球員。

杜蘭特過去曾為西雅圖超音速/奧克拉荷馬雷霆、勇士、布魯克林籃網效力，2023年加入太陽隊，本季出賽39場，場均26.9分、6.1籃板、4.2助攻。（譯者：楊昭彥）1140207