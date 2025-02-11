NBA柯瑞轟38分擊退公鹿 勇士在巴特勒加入後連勝

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）NBA金州勇士球星柯瑞今天成為隊史首位達成例行賽1000場出賽球員，個人單場轟下38分，連4場得分至少30分，加上巴特勒拿下20分，聯手以125比111擊敗密爾瓦基公鹿，收下2連勝。

36歲柯瑞（Stephen Curry）本季邁入生涯第16個NBA賽季，且都在勇士度過，今天對戰公鹿一役，為個人生涯第1000場例行賽，也是隊史首位達成這項成就的球員。

勇士今天客場挑戰公鹿，首節以29比27領先，柯瑞穩定輸出火力，單節飆進3顆三分球、獨攬11分，與公鹿的里拉德（Damian Lillard）單節10分互別苗頭。

勇士次節再將分數拉開至58比51，日前透過五方交易向邁阿密熱火換來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）則展現全能身手，前2節貢獻8分、6籃板、4助攻、2抄截。

公鹿的普林斯（Taurean Prince）、葛林（AJ Green）第3節輪番展現外圍火力，一度聯手率隊超前比分，而勇士隨後在柯瑞率領下，以89比83要回領先，而巴特勒在第3節尾聲連得6分更是穩定軍心。

勇士的波斯特（Quinten Post）決勝節在外圍提供火力奧援，單節3顆三分球，將領先優勢擴大至雙位數，並幫助球隊鞏固勝利。

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勇士在巴特勒加入後拿下2連勝，柯瑞今天攻下追平個人本季最高得分的38分，連4場突破30分大關，外加6籃板、4助攻，巴特勒也有20分、9籃板、6助攻、4抄截演出，希爾德（Buddy Hield）獲得16分。

公鹿在「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）因小腿拉傷缺陣情況下，全隊得分以里拉德38分最多，但單場也出現10次失誤，而庫茲馬（Kyle Kuzma）、普林斯各得21分、19分。（編輯：陳政偉）1140211