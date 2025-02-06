NBA五方交易 巴特勒轉戰勇士簽2年近40億合約

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（中央社邁阿密5日綜合外電報導）「士官長」巴特勒在邁阿密熱火時代即將結束。記者透露，這位六度明星賽球員已同意與金州勇士簽下2年1.21億美元（新台幣39.73億元）的延長合約，將效力勇士至2026-2027賽季。

根據ESPN資深記者查蘭尼亞（Shams Charania），勇士這筆交易將送出魏金斯（Andrew Wiggins）、施洛德（Dennis Schroder）、安德森（Kyle Anderson）和受保護的首輪籤，魏金斯轉戰熱火，施洛德前往猶他爵士，安德森則落腳多倫多暴龍。

此外，勇士和熱火分別把沃特斯（Lindy Waters III）和李察遜（Josh Richardson）送往底特律活塞。

這筆趕在明天NBA交易大限前敲定的重磅交易，讓巴特勒（Jimmy Butler）最近和熱火難堪的鬧劇劃下句點。

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巴特勒本季遭熱火禁賽3次，兩次是因為對球隊有損害的行為，一次是因為他錯過球隊班機。他1月21日之後就沒為熱火出賽過。

這將是35歲的巴特勒在NBA的第5支球隊，先前他曾在芝加哥公牛、明尼蘇達灰狼、費城七六人和邁阿密熱火效力過。（譯者：鄭詩韻/核稿：中央社）1140206