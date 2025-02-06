NBA巫師拚重建 送出庫茲馬與瓦倫休納斯

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（中央社紐約5日綜合外電報導）美國職籃NBA本季交易大限明天截止，美媒報導密爾瓦基公鹿今天以明星前鋒密道頓換得華盛頓巫師的庫茲馬，巫師另將立陶宛中鋒瓦倫休納斯送至沙加緬度國王。

華盛頓郵報引述知情人士透露，尋求重建的巫師趕在當地時間6日下午3時的交易截止大限前，拿庫茲馬（Kyle Kuzma）向公鹿換得密道頓（Khris Middleton）和1個2028年首輪選秀權；巫師也用前鋒鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）和1個2025年第2輪選秀，換得公鹿去年首輪選進的後衛強生（AJ Johnson）。

隨後巫師在另一筆交易又把瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）送至國王，換得後衛席索戈（Sidy Cissoko）與2028、2029各1個第2輪選秀權。

法新社也報導，公鹿透過交易獲得巫師小前鋒鮑德溫和2025年1個第2輪選秀權，巫師則換得控衛強生和1個2028年首輪選秀權交換。

33歲的密道頓2021年幫公鹿摘下NBA總冠軍，他自2013年從底特律活塞交易至公鹿後一直是球隊支柱。

密道頓去年休賽季期間兩腳踝都動手術，本賽季直至12月6日才上場比賽；密道頓生涯場均16.7分，4.8籃板、4.0助攻和1.2抄截。

另據ESPN披露，巫師將立陶宛籍中鋒瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）交易至沙加緬度國王，換得2個第2輪選秀權和20歲法國籍後衛席索戈（Sidy Cissoko）。

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鳳凰城太陽球星杜蘭特因左腳踝扭傷，今天出戰奧克拉荷馬雷霆時被安排替補出場。這引發有關杜蘭特交易談判的討論，外界臆測他可能重返金州勇士。杜蘭特曾在2017年和2018年助勇士奪得NBA總冠軍。

另據今天各家媒體披露的交易還包括紐奧良鵜鶘將德國籍前鋒塞伊斯（Daniel Theis）送至雷霆，以及波士頓塞爾蒂克替補後衛史普林格（Jaden Springer）將加入休士頓火箭。（譯者：徐睿承/核稿：陳亦偉）1140206