NBA勇士積極補強 美媒爆想跟太陽交易杜蘭特

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（中央社記者黎建忠台北4日電）隨著美國職籃NBA交易大限逼近，目前戰績不見起色的金州勇士被爆出渴望積極補強，並瞄準多名全明星等級的球員，甚至包括鳳凰城太陽的杜蘭特。

在今天賽前，勇士以24勝24敗剛好5成勝率排在西區第11名，也就是在附加賽之外；隨著NBA交易截止日（美國時間2月6日下午3時）逐步逼近，也讓勇士管理階層越來越著急。

根據美國媒體報導，勇士球團對於要幫柯瑞（Stephen Curry）找1名全明星等級幫手的意圖相當明確，包括紐奧良鵜鶘的威廉森（Zion Williamson）、殷格拉姆（Brandon Ingram）等人都討論過。

美國媒體「運動畫刊」記者曼尼克斯（Chris Mannix）更提到，由於和邁阿密熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）的交易談判陷入僵局，勇士已將目標轉往太陽隊36歲的「死神」杜蘭特（Kevin Durant）身上，希望能將他交易回來再度和柯瑞聚首。

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杜蘭特曾在2017、2018年的NBA球季，和柯瑞聯手完成2連霸。

勇士為了促成可能的全明星球員交易，包括主力魏金斯（Andrew Wiggins），以及潛力好手穆迪（Moses Moody）、庫明加（Jonathan Kuminga）等人，都願意放在檯面上。（編輯：張雅淨）1140204