湖人換得唐西奇與詹皇聯手 送走戴維斯去獨行俠

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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）據ESPN資深記者查蘭尼亞披露，達拉斯獨行俠以當家球星唐西奇（Luka Doncic）為主的包裹交易，向湖人換來戴維斯（Anthony Davis）、克里斯蒂（Max Christie）與選秀籤。

ESPN報導，查蘭尼亞（Shams Charania）爆料，湖人與獨行俠、猶他爵士達成三方交易，獨行俠送走唐西奇、長人克雷貝（Maxi Kleber）與老將莫里斯（Markieff Morris），向湖人換來戴維斯、小將克里斯蒂與2029年的首輪選秀籤。

爵士則收下湖人小將胡德希菲諾（Jalen Hood-Schifino）和2張二輪選秀籤。（譯者：曹宇帆/核稿：蔡佳敏）1140202

湖人戴維斯（中）被交易至達拉斯獨行俠。（圖取自facebook.com/losangeleslakers）