NBA獨行俠送走唐西奇換來戴維斯 總經理：相信防守能奪冠

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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人與達拉斯獨行俠敲定以戴維斯換唐西奇的超重磅交易，據美國媒體披露，這是獨行俠主動向湖人提議，因獨行俠球團高層相信，加強防守有助於球隊奪冠。

雅虎體育（Yahoo Sports）記者貝爾（jack baer）報導，湖人今晚以128比112擊敗尼克後，隨即敲定NBA歷來最令人感到震驚的交易之一。

根據ESPN資深記者查蘭尼亞（Shams Charania），這樁包括猶他爵士在內的三方交易中，湖人以明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）、小將克里斯蒂（Max Christie）與2029年首輪選秀籤，換來獨行俠的當家球星唐西奇（Luka Doncic）、長人克雷貝（Maxi Kleber）、老將莫里斯（Markieff Morris）。

這項交易的消息傳開，許多人懷疑查蘭尼亞的社群媒體X帳號被駭，不過之後由「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）與「達拉斯晨報」（Dallas Morning News）兩家媒體的記者查證，隨即確認查蘭尼亞所言不假。之前絲毫沒有跡象顯示，湖人與獨行俠打算交易各自陣中的明星球員。

紐約時報著名NBA作家史坦（Marc Stein）報導，唐西奇並未要求交易，實際上是獨行俠主動向湖人提議這樁改變NBA生態的交易。

獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）告訴ESPN他以唐西奇換戴維斯的動機：「我相信防守能贏得冠軍」、 「我相信一名入選NBA最佳防守球隊的中鋒，一名入選NBA年度最佳球隊且具有防守意識的球員，將提高我們的勝利機率。我們組隊不僅著眼於當下贏球，也放眼未來。」

據接近湖人超級球星詹姆斯（LeBron James）的消息人士向ESPN透露，他是在湖人擊敗尼克後與家人外出用餐時得知此交易的消息。消息人士稱，詹姆斯對這個消息感到驚訝尚未回神，而且事先完全不知道交易正在醞釀中。

消息人士向ESPN透露，由於獨行俠一直擔憂唐西奇的身體狀況，於是起心動念打算交易他，球團對於唐西奇在飲食和體能訓練方面缺乏紀律感到非常失望，球團消息人士認為，這是導致他受傷的主因之一。

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唐西奇受傷勢所困，本季至今只出賽22場，從去年耶誕節以來即因小腿拉傷未曾上場。消息人士指出，唐西奇去年在訓練營報到時，身材還算標準，但本季季初體重已增至260磅左右。

本季唐西奇平均每場繳出28.1分、8.3籃板與7.8助攻，戴維斯則有場均25.7分、11.9籃板及3.4助攻的演出。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1140202