NBA獨行俠勝勇士 兩隊轟48記三分球破紀錄[影]

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（中央社記者黎建忠台北16日電）美國職籃NBA金州勇士今天迎戰來訪的達拉斯獨行俠，雙方上演三分球煙火秀，合計轟進破聯盟紀錄的48記三分彈，最終獨行俠在唐西奇大三元帶領下，以143比133擊敗勇士。

作客的獨行俠，首節就火力全開，單節靠著團隊投進8記三分球，以46比33取得雙位數優勢，半場結束仍以81比74領先。

儘管勇士在第4節初，靠著庫明加（Jonathan Kuminga）三分球破網，將差距縮小到115比118的3分差距，但無奈還是守不住獨行俠的火力，無緣逆轉戰局。

今天這場比賽雙方都上演三分球大賽，勇士團隊投進27顆三分球、獨行俠團隊投進21顆三分球，總計48記三分球打破聯盟紀錄，舊紀錄是14日太陽對爵士的44顆三分球。

獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）今天繳出45分、13助攻、11籃板，完成生涯第80次大三元。

從勇士轉隊到獨行俠的湯普森（Klay Thompson），今天二度回到勇士主場出賽，他攻下本季新高的29分，包括三分球11投7中，再度打響「浪花兄弟」名號，也報了今年11月12日首度回到勇士主場落敗之仇。

湯普森賽後接受訪問時表示，看到許多穿著11號球衣的球迷，心裡真的暖暖的，「我很感激在這裡經歷的時光，這是傳奇般的過程，但我現在得為達拉斯製造另一個傳奇了。」（編輯：張雅淨）1131216