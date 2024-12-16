加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立院初審選罷法 禁止公布民調從投票前10日縮短為3日
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

NBA獨行俠勝勇士 兩隊轟48記三分球破紀錄[影]

2024/12/16 14:13（12/16 14:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
獨行俠球星唐西奇16日繳出45分、13助攻、11籃板，完成生涯第80次大三元。（圖取自x.com/dallasmavs）
獨行俠球星唐西奇16日繳出45分、13助攻、11籃板，完成生涯第80次大三元。（圖取自x.com/dallasmavs）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北16日電）美國職籃NBA金州勇士今天迎戰來訪的達拉斯獨行俠，雙方上演三分球煙火秀，合計轟進破聯盟紀錄的48記三分彈，最終獨行俠在唐西奇大三元帶領下，以143比133擊敗勇士。

作客的獨行俠，首節就火力全開，單節靠著團隊投進8記三分球，以46比33取得雙位數優勢，半場結束仍以81比74領先。

儘管勇士在第4節初，靠著庫明加（Jonathan Kuminga）三分球破網，將差距縮小到115比118的3分差距，但無奈還是守不住獨行俠的火力，無緣逆轉戰局。

今天這場比賽雙方都上演三分球大賽，勇士團隊投進27顆三分球、獨行俠團隊投進21顆三分球，總計48記三分球打破聯盟紀錄，舊紀錄是14日太陽對爵士的44顆三分球。

獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）今天繳出45分、13助攻、11籃板，完成生涯第80次大三元。

從勇士轉隊到獨行俠的湯普森（Klay Thompson），今天二度回到勇士主場出賽，他攻下本季新高的29分，包括三分球11投7中，再度打響「浪花兄弟」名號，也報了今年11月12日首度回到勇士主場落敗之仇。

湯普森賽後接受訪問時表示，看到許多穿著11號球衣的球迷，心裡真的暖暖的，「我很感激在這裡經歷的時光，這是傳奇般的過程，但我現在得為達拉斯製造另一個傳奇了。」（編輯：張雅淨）1131216

#NBA
#金州
#唐西奇
#湯普森
#美國
#湯普森
#聯盟
#唐西奇
延伸閱讀
NBA盃字母哥準大三元領軍 公鹿冠軍戰對決雷霆NBA普里查德扮最佳第6人 塞爾蒂克對戰活塞12連勝華爾街日報：NBA與中國朝和解邁進 可能成外企樣板
湯普森
NBA柯瑞末節連得12分 率勇士擊退獨行俠NBA湯普森飆6記三分 保羅打滿20賽季史上第11人[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
NBA詹姆斯繼續缺席 灰狼輕取湖人近6戰5勝
105
更多編輯台推薦新聞：