巴特勒與熱火風波愈演愈烈 錯過球隊班機禁賽2場
2025/1/23 14:41
（中央社邁阿密22日綜合外電報導）效力美國職籃NBA邁阿密熱火的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），最近與球隊之間的風波愈演愈烈。熱火今天表示，巴特勒因錯過飛往密爾瓦基的球隊班機而受到新的禁賽處分。
法新社報導，熱火1月初才以做出不利球隊行為為由，懲處巴特勒禁賽7場；最近才剛回歸後，又被禁賽2場。
熱火表示：「由於巴特勒持續無視隊規、不服從命令，以及有損球隊利益的行為，包括錯過今天飛往密爾瓦基的球隊班機，我們已對他處以2場禁賽。」
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今年是巴特勒NBA生涯的第15個賽季，他曾率領熱火打進2020年NBA總冠軍戰，但輸給洛杉磯湖人；他後來又率領熱火打入2023年總冠軍戰，不過最終敗給丹佛金塊。
由於有報導指出巴特勒與熱火總裁萊里（Pat Riley） 不和，他在熱火的日子似乎注定將以不愉快收場。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140123
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