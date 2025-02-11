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NBA唐西奇首披紫金戰袍亮相 湖人輕取爵士6連勝[影]

2025/2/11 14:38（2/11 15:48 更新）
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唐西奇（持球者）11日（台灣時間）披上湖人紫金戰袍首戰，繳出14分、5籃板、4助攻。（美聯社）
唐西奇（持球者）11日（台灣時間）披上湖人紫金戰袍首戰，繳出14分、5籃板、4助攻。（美聯社）
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（中央社記者黎建忠台北11日電）「歐洲金童」唐西奇今天披上湖人紫金戰袍首戰，先發小試身手24分鐘，繳出14分、5籃板、4助攻，終場湖人在超過5成的團隊命中率下，以132比113輕取爵士，完成6連勝。

洛杉磯湖人在2月2日用戴維斯（Anthony Davis）、克里斯蒂（Max Christie）加上選秀權，和達拉斯獨行俠交易來唐西奇（Luka Doncic），不過唐西奇因為小腿傷勢，直到今天才首度穿上湖人球衣出賽。

賽前湖人球團在球館每個座位上都放著一件唐西奇的T恤，當家球星詹姆斯（LeBron James）賽前熱身也同樣穿著77號T恤；更特別的是，開賽球員介紹時，詹姆斯特意禮讓唐西奇，讓他成為最後1名出場的球員，接受滿場球迷瘋狂歡呼。

湖人全隊打出慶祝行情，首節就以37比25領先猶他爵士，半場打完更以72比47遙遙領先，幾乎提前替比賽定下勝負。

唐西奇自從12月底後首度出賽，今天僅打24分鐘，繳出14分、5籃板、4助攻，美中不足的是三分球7投僅1中，雖然和詹姆斯的默契還需磨合，但看得出來，有了持球大核唐西奇加入，確實讓詹姆斯獲得更多休息機會。

根據美國媒體ESPN圖卡顯示，湖人這波6連勝單場得分都是120分以上，為隊史自從1985年來的首次，重現當年Showtime的風采。

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唐西奇賽後接受ESPN訪問表示，「穿上湖人球衣確實是很美妙的事情，很感謝球迷和隊友給我的支持，今天和隊友的配合相當順利，接下來湖人會是一支非常可怕的球隊。」

湖人團隊命中率高達54.3%，先發5人得分全達雙位數，詹姆斯只打29分鐘就拿下24分、8助攻、7籃板，芮維斯（Austin Reaves）、八村壘各獲22、21分。（編輯：張雅淨）1140211

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