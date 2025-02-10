NBA獨行俠壞消息 戴維斯腿傷至少缺席1個月

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（中央社記者黎建忠台北10日電）被交易到美國職籃NBA達拉斯獨行俠的明星前鋒戴維斯，今天確認因大腿內收肌拉傷至少缺席數週至1個月，更有美媒報導，戴維斯可能無限期缺賽。

下個月將滿32歲的戴維斯（Anthony Davis），在今年NBA交易大限前，從原本效力的洛杉磯湖人，和「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）互換東家，昨天則迎來他穿上獨行俠球衣的首戰。

戴維斯披上獨行俠球衣首場比賽打得精彩，上半場就繳出24分、13籃板、5助攻，是NBA自從1996-97賽季使用play-by-play以來，首名繳出如此驚人數據的球員。

只可惜戴維斯在第3節剩下1分37秒時，在一次無碰撞的情況下提前受傷退場，儘管賽後他受訪時強調自己很好，傷勢並無大礙，但經過檢查後卻非如此。

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根據美國媒體ClutchPoints最初報導，戴維斯因為大腿內側的「內收肌」拉傷，將無限期缺賽；不過隨後ESPN資深記者查蘭尼亞（Shams Charania）則提到，「這個舊傷勢實際情況沒有這麼嚴重，但至少也要休息數週到1個月以上。」

戴維斯在2024-25球季已出賽43場，繳出平均25.7分、12籃板的數據，投籃命中率高達52.8%；只不過戴維斯容易受傷的體質，似乎和獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）擔心唐西奇健康問題而提出交易有些諷刺。（編輯：張雅淨）1140210