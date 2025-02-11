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NBA明星賽安特托昆博、戴維斯因傷退出 楊恩與厄文替補上陣

2025/2/11 19:13（2/11 19:33 更新）
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（中央社舊金山10日綜合外電報導）美國職籃NBA年度明星賽預定16日點燃戰火，密爾瓦基公鹿「字母哥」大前鋒安特托昆博和達拉斯獨行俠長人戴維斯皆因傷缺陣，分別由亞特蘭大老鷹當家控衛楊恩以及戴維斯的隊友厄文替補上陣。

路透社報導，現年30歲曾9度入選明星賽的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），這回是由透納電視網（TNT）的球評、前NBA球星巴克利（Charles Barkley）選他加入查克隊（Team Chuck）打新賽制的明星賽，卻因左小腿拉傷只能錯過。

入替的楊恩現年26歲，這將是他第4度在明星賽大顯身手。本季開打至今，楊恩打了49場季賽，場均可得23.5分，11.4次的助攻居全聯盟之首，而且是老鷹隊史上第10位至少4度入選明星賽的球員。

今年明星賽將在舊金山的大通中心（Chase Center）拚高下，但賽制大幅變革，改為組4隊打3場的「迷你錦標賽」。

從洛杉磯湖人交易至獨行俠可打中鋒與大前鋒的戴維斯（Anthony Davis）因傷而無緣明星賽，改由同屬獨行俠的隊友後衛厄文（Kyrie Irving）上陣。

現年32歲的厄文將是生涯第9度打明星賽，本季至今他效力獨行俠打了42場比賽，場均可得24.1分、4.6個籃板和4.8次助攻。

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厄文將在今年明星賽效力俠客隊（Team Shaq），將與往昔共同效力克里夫蘭騎士的隊友詹姆斯（LeBron James）並肩作戰。

戴維斯改披獨行俠戰袍的首場比賽即不慎造成左大腿內收肌拉傷，報導說他得休養數週。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1140211

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