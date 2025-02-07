NBA交易截止 騎士強化攻防戰力換來老鷹前鋒韓特

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（中央社紐約6日綜合外電報導）美國職籃NBA今天交易截止，多家媒體報導，攻防優異的亞特蘭大老鷹前鋒韓特轉戰克里夫蘭騎士，鳳凰城太陽則將波士尼亞籍中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）交易至夏洛特黃蜂。

法新社報導，所有交易截止前最後幾分鐘，體育頻道ESPN和運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，老鷹將韓特（De'Andre Hunter）交易給騎士，換來後衛勒佛特（Caris LeVert），前鋒尼恩（Georges Niang）、3個次輪選秀權和2次未來選秀交換權。

韓特效力老鷹場均19分，老鷹在NBA東區聯盟以23勝28負排名第9。

韓特的新東家騎士目前在東區戰績41勝10負排名第一，在聯盟中僅次於40勝9負的奧克拉荷馬雷霆。

老鷹據報已將中鋒澤勒（Cody Zeller）交易至休士頓火箭，換取1個未來次輪選秀權，並將塞爾維亞籍後衛鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）交易給洛杉磯快艇，換取後衛曼恩（Terance Mann）和郝蘭德（Bones Hyland），以及3個次輪選秀權。

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快艇也將後衛波特（Kevin Porter Jr.）交易至密爾瓦基公鹿，換取小前鋒博尚（MarJon Beauchamp）。

ESPN報導，黃蜂將中鋒威廉斯（Mark Williams）換至洛杉磯湖人，換來鳳凰城太陽213公分的中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic），以及2026年首輪選秀權，黃蜂則以小前鋒馬丁（Cody Martin）、塞爾維亞籍後衛米希契（Vasilije Micic）和1個2026年次輪選秀權與太陽交換。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1140207