00940募集進補 元大投信3月獲利年增逾5成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北8日電）元大台灣價值高息ETF（00940）引發空前申購熱潮，5天瘋狂吸金新台幣1752億元，帶動元大投信3月大賺3億元，較2月2.49億元成長20.48%，更較去年同期大幅成長53.85%。

累積元大投信今年首季稅後純益8.16億元，每股純益達3.6元。

元大金8日公告金控3月稅後純益38.48億元，第1季稅後純益92.35億元，年增6成，更較2023年第4季暴增2.04倍，換算單季每股純益0.73元，創下2021年第2季以來的最佳單季獲利表現。

除了子公司元大投信因發行00940 ETF大賣，今年以來台股頻創新高，成交量跟著放大，元大證券3月稅後純益19.32億元，累計前3月大賺44.79億元，占金控獲利近一半，換算每股純益0.68元。

其他子公司也都有不錯表現，元大銀行3月稅後純益7.78億元，第1季稅後純益26.34億元，每股純益0.36元；元大期貨3月稅後純益2.1億元，第1季稅後純益5.29億元，每股純益1.83元；元大人壽3月稅後純益4.75億元，第1季稅後純益9.93億元，每股純益0.42元。（編輯：張良知）1130408