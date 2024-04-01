長假前出現賣壓 台股開高走低跌72.12點

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（中央社記者何秀玲台北1日電）美股3月29日休市，台灣本週將迎來4天連假，長假前出現賣壓，加上元大台灣價值高息ETF（00940）成分股下挫，台股開高走低，指數終場下跌72.12點，收20222.33點，跌幅0.36%，成交值新台幣3584.8億元。

法人表示，時序進入4月，因多檔大型股受ETF買盤股價已高，市場回歸基本面選股，觀察資金開始轉向低位階類股，以及第1季財報佳與第2季營收能持續增長的公司。

另外，元大台灣價值高息ETF（00940）今天以9.92元掛牌登板，早盤以9.93元小漲開出後，震盪走低，最低一度來到9.75元，最後以9.76元作收。00940前十大成分股，開盤後一片綠油油，第一大持股為長榮，以167.5元作收，下跌4.5元，跌幅2.62%。

台股2萬點，點燃投資人參與熱情，第1季國內基金市場狂燒，回顧2024年第1季共計有12檔新基金成立，包含3檔ETF、7檔主動式基金，以及2檔連結式基金。

台股終場下跌，電子權值股台積電收盤下跌9元，收在770元，跌幅1.16%，聯發科下跌35元，收在1160元，跌幅2.93%；鴻海盤中股價最高來到154.5元，終場以以150.5元作收，上漲0.5元，漲幅0.33%。

AI族群漲跌互見，緯創、廣達終場收黑，散熱雙雄奇鋐上漲1.47%，上漲8元，收554元，雙鴻上漲4.93%，上漲34元，收723元。（編輯：張均懋）1130401