00940發威 投信大買台股599億元再刷新高

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（中央社記者曾仁凱台北29日電）募資高達新台幣1752億元的元大台灣價值高息ETF（00940）將於4月1日掛牌，今天是上市前建倉最後一天，投信買盤動作積極。根據證交所最新統計，今天投信買超台股599.52億元，再度刷新歷史紀錄。

外資也回心轉意轉賣為買，今天轉為買超4.61億元，終結連4賣；自營商則站在賣方，賣超61.29億元，合計今天三大法人買超台股542.84億元。

00940短短5天狂募高達1752億元，依據規定，必須在ETF上市前，布建持股比率達8成以上，龐大資金進場，帶動投信買超台股金額紀錄榜前6名全部集中在最近2週。

除了今天改寫歷史新高紀錄，投信買超台股金額榜第2名是3月19日投信買超278.93億元，接著是3月28日238.50億元，3月20日158.42億元，3月18日132.06億元，以及3月21日112.22億元。

本週以來，台股連續4個交易日出現投信買、外資賣的土洋對作局面，今天外資終於回心轉意，小買台股4.61億元。

第一金投顧董事長陳奕光認為，高股息ETF的建倉買盤已告一段落，接下來台股能否續強還是要看外資。

他分析，台股持續驚驚漲主要有幾個原因。首先是ADR的比價效應，目前台積電ADR價格相較於在台股的股價，仍有不小溢價，美股上漲之後回頭帶動台股。其次是權值股的比價效應，觀察前兩大權值股台積電與鴻海，台積電股價漲多之後，最近鴻海開始接力補漲，帶動廣達、緯創等代工廠股價跟著走揚。

不過陳奕光特別提醒，最近一段時間外資連賣台股，在匯市方面，新台幣兌美元貶值也逼近32元大關，台股後續表現，必須特別留意外資動向。（編輯：楊蘭軒）1130329