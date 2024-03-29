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買盤回籠 台股以20294點再創收盤歷史新高

2024/3/29 14:47（3/29 15:07 更新）
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台股29日終場上漲147.90點，收在20294.45點。（中央社檔案照片）
台股29日終場上漲147.90點，收在20294.45點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北29日電）台積電股價回神，加上高價股、人工智慧（AI）、IP（矽智財）等熱門族群強勢反彈，推升台股震盪走高，指數終場上漲147.90點，收在20294.45點，再創台股收盤歷史新高，成交值為新台幣4753.86億元。

台股29日開高震盪，雖然近期表現強勢的鴻海漲多修正，不過台積電回穩，終場上漲10元或1.3%，收在779元，推升台股指數走揚。

高價股今天股價強彈，M31亮燈漲停攻上1410元，率領世芯-KY、力旺、大立光、緯穎、祥碩、嘉澤、創意、聯發科、川湖、亞德客-KY等千元股同步攻高，齊力推升今天台股收盤大漲逾百點。

由於今天是元大台灣價值高息ETF（00940）掛牌上市前建倉最後一天，市場預期將為今天台股帶進強大資金動能挹注；不過觀察元大投信先前對外揭露的00940前10大成分股，今天表現不如預期強勁，包括長榮、中美晶、神基、新普4檔收盤股價下跌，跌幅介於0.23%至4.14%。

第一金投顧董事長陳奕光認為，高股息ETF的建倉買盤已經告一段落，根據規定，ETF上市前持股布建比例須達8成以上，以1752億元來看，接下來頂多只剩幾百億元。

陳奕光分析，比較值得注意的是，高股息ETF和高價股分別代表散戶和主力等2種買盤類型，隨00940建倉行情告一段落，部分成分股今天開始出現利多出盡；反觀高價股今天走揚，顯示主力可能看好4月行情，開始接棒進場，在資金輪動下有利台股表現。（編輯：張良知）1130329

#陳奕光
#台股
#台積電
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