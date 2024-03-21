股市交投熱絡 2月證券劃撥存款餘額破3.4兆創新高

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（中央社記者蘇思云台北21日電）中央銀行今天發布2月金融概況，反映散戶信心指標的證券劃撥存款餘額為新台幣3兆4563億元，創下歷史新高，月增幅度達1317億元。央行官員表示，主要是股市2月交投比較熱絡所致。

中央銀行今天公布2月金融概況，貨幣總計數方面，M1B及M2年增率分別上升為4.47%及5.59%，主要是外資淨匯入，以及放款與投資年增率上升所致。

若觀察股市相關指標，2月台股月平均股價指數走高到18612，創下歷史新高。有「散戶投資風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，2月也上升到3兆4563億元，月增達1317億元。

央行官員表示，2月股市交投比較熱絡，因此反映在證券劃撥存款餘額上。不過，若從台股交易比重來看，去年12月本國自然人占比為56.7%，今年1月微幅下降到54.8%，2月則微幅上升到55.4%，整體來說，近幾個月比例變化不大。

央行官員表示，2月股票市場融資餘額連續6個月走揚、升到3513億元，也是2022年1月以來新高。

媒體關注近期ETF募集熱絡，是否會帶動證券劃撥存款餘額，央行官員解釋，由於募集資金是先放在保管銀行、後續再移轉到投信業者，並不包含在證券劃撥存款餘額中。

此外，2月外匯存款期底餘額持續增加到9兆2498億元，央行官員說，這部分上升主要有2個因素，一是適逢農曆春節，大額貨款比較難進來，因此假期後有大額匯款，二是新台幣貶值因素所致。（編輯：潘羿菁）1130321