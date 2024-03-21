台股收盤站上2萬點 新台幣終結連6貶收31.832元

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（中央社記者蘇思云台北21日電）美國聯準會如預期利率不變，台股今天開高走高，終場站上2萬點關卡續寫新高，美元指數走弱下，新台幣兌美元今天收在31.832元，小升3.6分，終止連6貶，台北及元太外匯市場總成交金額為15.32億美元。

美國聯準會（Fed）如外界預期決議利率不變，官員仍估今年將降息3碼（1碼為0.25個百分點），且上修經濟成長預測，美股再創歷史新高。台股今天開高走高，台股收盤大漲414.64點，收在20199.09點，創下歷史新高。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超356.83億元。

外匯交易員表示，台股大漲下，外資匯入帶動新台幣走升，不過也出現美元買盤，讓新台幣升幅縮減；新台幣兌美元今天開盤價為31.82元，最高31.734元、最低31.845元，最後收在31.832元，小升3.6分。

外匯交易員表示，美國聯準會利率如預期按兵不動，美元短期雖然走弱，但美國經濟目前仍屬穩健，預料新台幣短期還是偏弱整理。

根據央行統計，美元指數走跌0.58%，亞洲貨幣則多數都走升，韓元升1.32%，新加坡幣升0.36%，日圓升0.17%，新台幣升0.11%，人民幣持平，越南盾貶0.1%。（編輯：楊凱翔）1130321