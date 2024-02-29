新青安支撐買氣 1月房貸餘額年增率創近1年半新高

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（中央社記者蘇思云台北29日電）新青安政策持續帶動房市剛性買盤需求，中央銀行今天公布今年1月房貸餘額為新台幣10兆1140億元，較去年12月增加763億元，年增率7.98%，創下2022年10月以來新高。

中央銀行今天發布1月消費者貸款及建築貸款餘額統計，根據央行數據，1月購置住宅貸款（房貸）餘額為10兆1140億元，月增量雖略縮小到763億元，不過年增率仍連續8個月走揚、達到7.98%。

央行官員分析，去年8月新青安政策上路後，確實帶動房市的剛性買盤支撐力道，月增量763億元中，其中新青安部分就達416億元。計算1月新青安貸款餘額占整體購置住宅貸款餘額占比為7.84%，也較去年12月比例微幅上升。

除了新青安助力外，官員說明，農曆年前一是民眾購屋旺季，二是建商整批分戶完工交屋的熱門時點，因此也帶動整批分戶貸款。

根據央行統計，另一觀察建商推案信心的1月建築貸款餘額達3兆2397億元，終結連2個月的下滑趨勢，轉為月增139億元，年增率3.8%，相較去年12月年增率4.13%也有所縮減，創下2017年11月以來新低。

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建築貸款餘額轉呈月增，是否可解讀為建商信心回溫，央行官員表示，從內政部開工件數等數據來看，1月數字並沒有明顯回升。建築貸款除了建商用在興建工程之外，也包含建商支付員工薪水、促銷餘屋費用等週轉金，民間習慣農曆年前算清楚相關費用，因此建築貸款餘額增加，有可能受到農曆年前建商週轉金需求增加影響。

央行官員指出，建築貸款餘額年增率近期持續走緩，隨著政府近年來推出一系列健全房市措施，建商推案態度仍趨謹慎。（編輯：林興盟）1130229