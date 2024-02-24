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日經：俄購台灣精密儀器造戰車 透過白俄繞開制裁

2024/2/24 00:15
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（中央社基輔／東京23日綜合外電報導）「日經亞洲」（Nikkei Asia）獲悉，隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰事持續，一家俄國武器製造商正在進口日本和台灣生產、用於精密儀器的零件，那對製造戰車不可或缺。

報導指出，流亡海外的白俄羅斯反對派組織Belpol取得的文件顯示，白俄軍火商「LLC積層科技實驗室」（LLC Laboratory of Additive Technologies）2022年開始直接和台灣精密儀器製造商拓普光科技有限公司（Attoptic）購買碼盤（encoder disk）。

碼盤是編碼器、傳感器的一部分，兩種裝置用於數量、方向和角度的偵測。T-72和其他種類戰車中的全景觀測鏡也用到碼盤，遭到美國和英國制裁的俄企Peleng以10萬8864歐元（約合新台幣373萬元）取得600組。

根據Belpol獲得的資訊，LLC曾4度嘗試匯款給拓普光科技，但因美國制裁而被擋下。LLC多次以書面通知Peleng必須延遲交貨稱：「由於實施的制裁，採購零件付款過程出現困難。透過外國銀行和直接付款到台灣的管道都遭到封鎖。」

LLC最終於去年6月繞過制裁，藉由東歐國家喬治亞的金融機構匯出款項。碼盤去年7月從台灣寄給LLC，同樣取道喬治亞。

台灣與主要經濟體七大工業國集團（G7）一致，早已對俄羅斯和白俄羅斯採行貿易限制措施。台灣經濟部國際貿易署的代表告訴日經亞洲：「基本上，這些碼盤和LLC積層科技實驗室不在出口限制清單上。因此，這並未違反對俄羅斯的制裁。」

這名代表還表示，「我們對俄國出口高科技產品的限制範圍與我們盟友一致，例如美國、歐洲聯盟、英國和日本」，並說如果未來國際盟友將LLC納入管制清單，「我們也會禁止台灣製造商向這家公司出口」。

拓普光科技發言人拒絕針對此事評論。LLC發言人則否認曾與拓普光科技直接交易，並說：「我們持續和一個中國組織合作。」（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1130223

#台灣
#白俄羅斯
#俄羅斯
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