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基輔稱俄國35架無人機遭擊落 飛彈造成烏東3死

2024/3/10 21:57
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（中央社基輔10日綜合外電報導）基輔當局今天表示，已在烏克蘭各地擊落35架俄羅斯無人機，俄國部隊對烏克蘭東部城鎮的襲擊造成至少3人死亡，而俄軍襲擊米爾諾格勒（Myrnograd）一棟住宅另導致十多人受傷。

法新社報導，烏克蘭稱，俄國向烏克蘭中部和南部地區派出無人機，並對東部哈爾科夫州（Kharkiv）和頓內茨克州（Donetsk）發射飛彈。

烏國空軍在社群媒體寫道：「已在作戰行動中擊落35架『見證者』（Shahed）無人機。」

烏國空軍提到，這些無人機在中部基輔州（Kyiv）、文尼察州（Vinnytsia）、切爾卡瑟州（Cherkasy）、第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）和南部敖德薩州（Odesa）、赫松州（Kherson）和尼古拉耶夫州（Mykolaiv）上空被擊落。

在陷入困境的頓內茨克州，官員表示，俄國飛彈擊中城鎮米爾諾格勒。

頓內茨克州長菲拉什金（Vadym Filashkin）在社群媒體表示：「俄國人以3枚S-300飛彈襲擊米爾諾格勒。」

並在稍晚寫道：「在米爾諾格勒，飛彈攻擊的受害者已增至12人。今天對頓內茨克州的轟炸造成3人死亡。」（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130310

#俄烏戰爭
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