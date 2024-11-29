大批中國船隻集結南海中業島一帶 衛星影像曝光

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（中央社香港/馬尼拉29日綜合外電報導）路透社昨天取得的衛星影像顯示，大批中國民用船隻集結在南海爭議島嶼中業島附近，不過，菲律賓一名高階海軍軍官表示，目前「沒必要擔心」這些船隻。

馬薩爾科技（Maxar Technologies）25日擷取並經路透社檢視的一張影像顯示，中業島（Thitu Island）附近約有60艘船隻，其中部分距離中業島僅不到2海里。中業島是具重要戰略意義的前哨站，馬尼拉當局用以監控中國在南海的船隻與飛機。

菲律賓西方司令部（Western Command）司令托瑞斯（Alfonso Torres）表示，「海上民兵」船隻時常聚集在該區域。馬尼拉、美國國防部及外國外交官員都認為，這些船隻與中國海警及海軍合作，以加強北京在爭議海域的部署。

菲律賓負責南海事務的海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）也表示，海上民兵船隻經常出沒該區域，還說馬尼拉當局對這些「非法部署」的船隻知情，但沒必要感到驚慌。

崔尼代說：「沒必要擔心，我們不需要解讀每個動作並做出反應…重要的是維持好我們的態勢。」

線上船隻追蹤網站顯示，衛星照片中的許多船隻都是在中國登記的漁船。

中國國防部並未立即回應路透社的置評請求。中國從未證實擁有由民用船隻組成的海上民兵。

中業島是馬尼拉當局在南海最大也最具戰略重要性的島嶼。每年有數以十億計美元的貨物經過南海，中國聲稱擁有南海大部分主權。海牙常設仲裁法院2016年做出裁決，認定北京的廣泛主權聲索並無國際法依據。

中國海警及漁船和菲律賓船隻過去幾個月屢屢發生衝突與碰撞，特別是在黃岩島（Scarborough）和仁愛暗沙（Second Thomas Shoals）一帶。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）安全學者許瑞麟（Collin Koh）說：「接下來幾天需要密切關注情勢。」（譯者：李佩珊/核稿：張茗喧）1131129