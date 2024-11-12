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外交部：南海諸島屬中華民國領土 不因他國主張改變

2024/11/12 09:46（11/12 10:08 更新）
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南沙太平島。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北12日電）菲律賓政府8日頒布2新法，為南海主張提供法律依據；中國則公布黃岩島領海基線。外交部今天表示，菲、中舉措不影響南海諸島屬中華民國領土的事實，台灣領土主權絕不因任何國家的片面主張而有所改變。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）8日簽署「菲律賓海域法案」及「菲律賓群島海道法案」；中國政府10日公布黃岩島領海基線，並公開命名仁愛礁等64個部分南海島礁中文名稱及座標。

外交部上午發布新聞稿指出，中華民國政府鄭重表示，菲律賓上述2項國內法案、中國劃設黃岩島領海基線及命名部分南海島礁等舉措，均不影響南海諸島屬中華民國領土的事實，台灣領土主權不容挑戰，將堅定捍衛台灣在南海的領土主權及相關海域的權利。

外交部指出，依據行政院相關公告，台灣對於南海諸島領土主權及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，絕不因任何國家的片面主張而有所改變。

外交部嚴正關切，菲律賓及中國升高南海爭端情勢，以致損及區域和平與穩定，並呼籲相關各方保持克制，持續透過多邊對話與爭端解決機制，和平處理南海議題，台灣也應以平等地位獲納入相關多邊對話與爭端解決機制。

外交部重申，台灣對南海問題的立場包括，一、南海諸島屬於中華民國領土，台灣對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑；二、台灣支持南海航行及飛越自由，堅持依據國際法及海洋法（包括聯合國海洋法公約）和平解決爭端，台灣應納入相關多邊對話與爭端解決機制；三、台灣秉持「四點原則」及「五項做法」，願以「擱置爭議、共同開發」方式與相關國家共同維護及促進南海區域和平與穩定，並共同保護及開發南海資源。（編輯：張良知）1131112

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菲律賓頒布海域法後 中國公布黃岩島領海基線
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