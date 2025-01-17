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中菲南海衝突6 / 菲律賓軍艦黃岩島海域演習 反制中國海警船巡邏常態化

2025/1/17 18:09（1/17 18:24 更新）
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中國和菲律賓在南海緊張情勢加劇，雙方在中業島及仁愛暗沙近來衝突及對峙頻傳。南海情勢攸關區域和平穩定，馬尼拉特派前進南海衝突熱點，第一手報導南海緊張情勢並分析背後意義及對區域的影響。

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（中央社記者林行健馬尼拉17日專電）在有「怪物」之稱的中國海警船持續在黃岩島海域巡邏之際，菲律賓海軍也在同一海域執行巡邏任務，並展開為期3天的演習，以提升軍艦與人員的海上操作能力。

菲律賓海軍今天發布新聞稿稱，數艘菲律賓海軍濱海戰鬥艦今天在黃岩島（又稱民主礁）海域執行「主權巡邏」任務，同時進行單邊軍事演習。

菲律賓海軍指出，演習於17日到19日進行，聚焦操作性及通訊訓練。

新聞稿說，3艘軍艦的官兵進行水面作戰訓練，提升對現代化系統的專業操作能力與作戰準備度，以便有效執行海軍整體任務，保護菲律賓海域、捍衛菲律賓主權。

參與巡邏及演習的軍艦包括飛彈巡防艦「魯納號」（BRP Antonio Luna）、近海巡邏艦「波尼法西奧號」（BRP Andres Bonifacio）和「艾卡拉茲號」（BRP Ramon Alcaraz）。

黃岩島最近因中國部署有「怪物」之稱的5901號海警船，再度成為菲中南海爭議潛在衝突點。

今年1月初，國際海事觀察專家及菲律賓海岸防衛隊發現，排水量達1萬2000噸的中國5901號海警船航抵黃岩島，並在距菲國本土三描禮士省（Zambales）僅77海里的範圍常態化巡邏。

菲律賓政府認為中國想藉由長駐巡邏改變黃岩島海域現狀，對此提出外交抗議並要求撤走5901號海警船，但中方未予理會。

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台灣、中華人民共和國和菲律賓都主張擁有黃岩島主權。黃岩島距三描禮士省約120海里，馬尼拉聲稱它位於菲律賓200海里專屬經濟區範圍之內。

菲律賓海岸防衛隊稱，雖然公海航行自由是普世認同的權利，但這不包括在他國專屬經濟區進行「非法巡邏」和其他恫嚇性活動。（編輯：陳妍君）1140117

中菲南海衝突
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