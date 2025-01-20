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東協外長會議關注南海 憂慮填海造陸增添緊張局勢

2025/1/20 14:39（1/20 15:27 更新）
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東南亞國家協會外長會議於18日至19日在馬來西亞蘭卡威舉行。圖為東協國家旗幟。（路透社）
東南亞國家協會外長會議於18日至19日在馬來西亞蘭卡威舉行。圖為東協國家旗幟。（路透社）
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（中央社記者黃自強吉隆坡20日專電）東協外長會議昨天重申區域永續與繁榮承諾，避免南海議題爭端升級複雜化，但與會外長仍關切南海近期出現填海造陸等發展，憂慮增添緊張局勢，削弱區域和平、安全與穩定。

東南亞國家協會外長會議（ASEAN Foreign Ministers' Retreat）從18日至19日在馬來西亞蘭卡威（Langkawi）舉行，討論主要工作目標和成果，以及如何應對各種區域和國際挑戰，特別包括南海與緬甸議題。

會議後聯合聲明針對南海議題表示，與會外長對「南海行為準則」（COC）談判進展抱持正面態度，希望儘早達成一個有效且具實質內容的「南海行為準則」，同時符合聯合國海洋法公約（UNCLOS）等在內的國際法規範。

聲明指出，「重申維護與促進南海和平、安全、穩定、航行自由及空域自由的重要性」，並強調要增進互信與信心、在活動中保持克制，避免爭端升級或複雜化。

不過，與會部分外長對南海填海造陸與近期的發展表達憂慮，認為已破壞了信任與信心，增添緊張局勢。

馬來西亞外長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）認為，東協強調南海必須維持和平與穩定。

東協重申解決爭端要依據國際法原則，完全尊重法律與外交程序，不訴諸威脅或使用武力，堅持以東協為核心的開放、包容、透明、韌性，以及規則為基礎的區域架構，應對區域與國際挑戰。

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中國近年來對南海不斷擴大力量，也侵入馬來西亞海域並造成嚴重威脅。中國外交部去年2月對馬來西亞駐北京大使館發出外交照會，關切馬來西亞在南沙群島南部海域的油氣田進行單方面探勘，稱侵犯主權、主權權利與管轄權。馬來西亞議員呼籲應予反制，將南海正名為「馬來海」或「東南亞海」，對抗中國威脅。

馬來西亞今年是東協輪值主席國，將舉行逾300場的相關會議與活動。馬來西亞曾於1977 年、1997年、2005年和2015年擔任輪值主席國。（編輯：高照芬）1140120

#南海
#東協
#馬來西亞
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