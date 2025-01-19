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美菲南海聯合演習不畏中國 強化海上合作及協同作戰

2025/1/19 17:21
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（中央社馬尼拉19日綜合外電報導）菲律賓軍方今天表示，菲方與美國第5度在南海進行聯合海上演習。儘管此舉可能激怒中國，馬尼拉強調這場演習有助強化菲美的海上合作及協同作戰能力。

路透社報導，菲律賓軍方透過聲明指出，菲方與美國在本月17、18日舉行今年首次的「海上合作行動」，同時這也是2023年發起這項聯合行動來，第5度進行該合作。

在菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）執政下，菲美兩個盟邦間的安全合作有所提升。小馬可仕轉向親近華府，允許美軍使用更多當地軍事基地，包括鄰近台灣的戰略據點。

參與這場聯合海上行動的包括美國卡爾文森號（Carl Vinson）航空母艦打擊群、2艘導向飛彈驅逐艦、2架直升機及2架F-18大黃蜂式戰鬥機（Hornet）。

菲方則部署其魯納號（BRP Antonio Luna）巡防艦、安德勒斯波尼法修號（BRP Andres Bonifacio）巡邏艦、2架FA-50戰機以及空軍搜救部隊。

菲律賓軍方談到，這些演練行動「強化了雙方的海上合作及協同作戰能力（interoperability）」。

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中國駐馬尼拉大使館在週末期間並未立即回應置評請求。

菲律賓日前才抗議，中國在菲國專屬經濟海域內部署其現役噸位最大、長達165公尺且有「怪物」之稱的海警船。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140119

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