陸戰99旅軍官輕生案 藍委籲速查明真相

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（中央社記者王承中台北26日電）陸戰99旅去年9月發生鄭姓中尉在營內輕生案，家屬要求國軍查明真相。國民黨立委徐巧芯今天表示，事發後軍方曾承諾查辦到底，現在距離事發已將近半年，要求軍方盡速還家屬公道、給真相，並呼籲國軍通案檢討心輔制度。

海軍陸戰隊99旅去年9月發生鄭姓中尉於營內輕生案，鄭姓中尉的家屬今天在國民黨立委柯志恩、徐巧芯陪同下，於立法院召開記者會。

鄭姓中尉的母親指出，當初國防部長邱國正承諾會成立專案小組，找出真相還給家屬公道，結果到現在無聲無息，都是家屬自己去找兒子的生前證據，還原事實。

徐巧芯表示，以國軍現有編制來說，要到旅級或是新訓中心的心衛中心才會有具證照資格的心輔人員，且每週的心情溫度計、每季心裡的話都要層層上報，如果真有發生上對下霸凌或不公的情事，誰敢寫心裡話，所以才會出現鄭姓中尉的「E心守護系統」寫晤談後無異狀，但外部專業諮商人員閱卷後給出鄭姓中尉符合高自殺風險的落差。

徐巧芯指出，至今該連長也未曾致電給家屬，並且在事件發生、媒體報導後，軍方曾承諾查辦到底，現在事發將近半年，卻是沒報導就不予理會，要求軍方盡速還家屬公道給真相；近來國軍自傷事件頻傳，也要求國軍通案檢討心輔制度。

柯志恩指出，軍中的心輔人員相當認真，但擁有專業諮商背景的人數還是偏低，且常常是先有工作再額外修心輔學分來輔助專業。強烈要求軍方額外聘用3位外部專業委員，從外部檢視遇到的狀況及問題，做更客觀的分析。

柯志恩表示，如果只在軍方內部評估，未來會有更多有心理問題的軍官狀況無法被忠實呈現，到最後也只會透過量表說沒問題。所以不應只降低心輔官照護的比例，而是該去檢討由誰來擔任心理輔導的角色。（編輯：翟思嘉）1130326

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