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反制共軍無人機 空拍攝影師建議國防部用干擾槍

2022/8/25 13:02（8/25 13:51 更新）
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中國解放軍近日疑似以無人機拍攝金防部官兵的崗哨，攝影師余信賢（圖）25日建議國防部，可以購買無人機訊號干擾槍，直接沒收闖入空域的無人機。（余信賢提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月25日
中國解放軍近日疑似以無人機拍攝金防部官兵的崗哨，攝影師余信賢（圖）25日建議國防部，可以購買無人機訊號干擾槍，直接沒收闖入空域的無人機。（余信賢提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月25日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）中國解放軍近日疑似以無人機拍攝金防部官兵的崗哨，2名士兵一度拿石頭砸無人機，但未砸中，空拍專家建議國防部，可以購買無人機訊號干擾槍，直接沒收闖入空域的無人機。

曾以空拍故宮南院、嘉義火車站獲得美國國際攝影師聯盟（AIPU）舉辦的2019紐約國際攝影藝術展銀獎攝影師余信賢今天告訴中央社記者，無人機空拍就怕訊號被干擾，無法控制後，無人機會直接落地。

金門烈嶼大膽島日前發生中國解放軍近日疑似以無人機拍攝金防部官兵的崗哨，余信賢建議國防部，購買無人機訊號干擾槍，可以直接將無人機轉成我方操控、沒收，或讓它失去控訊號掉下來，就不用拿石頭砸。

余信賢說，烏克蘭戰爭讓大家體會到無人機的重要性，政府也在嘉義縣設置亞洲無人機AI創新應用研發中心，但更應訓練大眾如何操縱無人機、怎樣防止無人機被干擾或干擾無人機，這是一項專業的技能。

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余信賢指出，無人機在台灣運用愈來愈廣，除空拍之外，也運用在農業、藝術、土地調查等方面，未來台海若真的發生戰事，無人機也會扮演重要角色，政府應簡便無人機的考照、將無人機控制納入教育課程中，多多增加操控無人機的人數，未雨綢繆。

嘉義縣政府7月舉辦2場無人機研習營，讓青少年透過實際操作認識無人機產業，從試飛的體驗找到對無人機的興趣；縣府指出，無人機產業的發展與推廣，需要向下扎根，從教育做起。（編輯：黃世雅）1110825

攝影師余信賢25日指出，無人機在台灣運用愈來愈廣，除空拍之外，也運用在農業、藝術、土地調查等方面。圖為7月中在故宮南院的無人機表演。中央社記者蔡智明攝 111年8月25日
攝影師余信賢25日指出，無人機在台灣運用愈來愈廣，除空拍之外，也運用在農業、藝術、土地調查等方面。圖為7月中在故宮南院的無人機表演。中央社記者蔡智明攝 111年8月25日
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