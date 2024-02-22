空拍聯合年祭挨罰30萬元興訟 南王部落盼擁空域權

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（中央社記者劉世怡台北22日電）台東南王部落109年在卑南文化公園舉辦聯合年祭，時任部落青年會長吳曜昌以空拍機紀錄，遭民航局開罰30萬元。吳興訟抗罰，族人今天在法院外聲援，主張歸還傳統空域權。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭今天開庭審理，台東Puyuma南王部落庭前在法院外召開記者會，並發布新聞稿提出3項訴求。

新聞稿指出，第一項訴求為民航局罰錯人，應罰南王部落，而不是當天受託協助拍攝的吳曜昌；第二項訴求則指民航局行政懶惰，未好好宣導禁航區；第三項訴求則提到，基於原住民族基本法，民航局罔顧原住民傳統領域空域權，要求民航局在未獲得南王部落同意前，立即歸還原住民傳統空域。

民進黨籍立法委員陳瑩在記者會上表示，她來自南王部落，與部落及民眾都支持飛航安全，但民航局明顯行政怠惰，未遵循原住民族基本法第30條，沒先跟部落討論，不尊重部落，也未盡告知義務，沒人知道天空是禁航區，這叫「不教而殺」。

國民黨籍立委鄭天財則說，從法律層面來看，民用航空法對所謂的「遙控無人機」是在民國109年3月才正式納入法律條文，但本案聯合年祭發生時間為109年1月28日，早在法條納入民航法之前；民航局明明有解釋的空間，但是很遺憾，仍沒有好好處理。

吳曜昌表示，他從小在卑南文化公園玩耍，公園有人放風箏也沒有人去勸導或是制止，他在公園附近的國小及國中唸書，也不曾聽說天空是禁航區，直到這次挨罰才知道，請求法院能撤銷裁罰。

2020卑南族聯合年祭籌備會執行長洪慶誠說，南王部落在卑南文化公園舉辦聯合年祭活動，是歷經20年才輪到主辦權，為記錄珍貴部落活動影像，才委託吳曜昌義務協助拍攝空拍畫面，沒想到1年後被檢舉挨罰。

全案緣於，南王部落於109年1月28日在卑南文化公園舉辦聯合年祭活動，由吳曜昌拍攝空拍畫面，後來影片在網路上曝光，經民眾匿名檢舉，民航局於111年3月間對吳曜昌開罰新台幣30萬元。

吳曜昌不服，經由法律扶助基金會協助，向法院提起行政訴訟，請求撤銷原處分，案件由台北高等行政法院地方行政訴訟庭審理。（編輯：蕭博文）1130222