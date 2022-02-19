空拍聯合年祭罰30萬 民航局：早劃定禁飛範圍

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東南王部落109年在卑南文化公園辦聯合年祭，使用空拍機遭民航局罰30萬元，部落民眾今天前往台東航空站陳情。民航局表示，航站四周禁放有礙飛安物體距離範圍在90年就有規範。

今天上午近百名卑南族人到民航局台東豐年機場拉布條、陳情，高喊「不教而罰、行政無情」「拿麼愛錢 、行政懶惰」，立委鄭天財、陳瑩、劉櫂豪、台東縣議會副議長林琮翰、縣議員鄭崗山也到場關心。

陳情民眾認為民航局沒宣導，沒人知道南王部落的天空是禁航區，卻因為辦活動使用無人機拍攝被罰新台幣30萬元，這叫「不教而殺」。

2020卑南族聯合年祭籌備會執行長洪慶誠說，台東南王部落在卑南文化公園舉辦聯合年祭活動，這是歷經20年才輪到主辦權，為記錄珍貴部落活動影像，才委由南王部落青年會長吳曜昌義務協助拍攝空拍畫面，沒想到1年後被檢舉遭罰款，部落族人都不知道自己的天空何時成為禁航區。

洪慶誠說，民航局重罰吳曜昌30萬元，南王部落及族人無法負擔承受，南王部落訴求請民航局立即撤銷對吳曜昌處罰，並立即取消南王部落為禁航區，因為飛機可以轉彎，部落無法搬離，建議改變飛機航行路線，歸還部落使用天空權利。

民航局台東航空站主任詹淮元今天出面接下陳情書。民航局透過新聞稿表示，台東航空站四周禁止施放有礙飛航安全物體距離範圍，早在90年10月25日即由內政部、國防部與交通部會銜公告「機場四周禁止施放有礙飛安物體」，自此每年5月飛安宣導活動，「機場四周禁止施放有礙飛航安全物體」均為重點宣導項目。

台東航空站亦曾發文陳情部落所在的台東市公所及卑南鄉公所協助宣導；卑南國小學童也曾受邀至航站參加宣導活動。

另外，自104年至今，因違反「機場四周禁止施放有礙飛航安全物體」規定而遭裁罰已有87案，累計裁罰金額超過2500萬元，公務機關依法行政，對所有違規案件一視同仁，絕無任何針對性。（編輯：謝雅竹）1110219