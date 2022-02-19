更多編輯台推薦新聞：
白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子
生活

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子

香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢
娛樂

香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢

冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世
國際

冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
宗教協會群聚北市最新確診足跡 曾至馬偕醫院、統一時代百貨
首頁 / 地方

空拍聯合年祭罰30萬 民航局：早劃定禁飛範圍

2022/2/19 15:08（2/19 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東南王部落109年在卑南文化公園舉辦聯合年祭活動，使用空拍機遭民航局罰30萬元。近百名卑南族人19日上午前往台東航空站，拉布條高喊口號陳情。中央社記者盧太城台東攝 111年2月19日
台東南王部落109年在卑南文化公園舉辦聯合年祭活動，使用空拍機遭民航局罰30萬元。近百名卑南族人19日上午前往台東航空站，拉布條高喊口號陳情。中央社記者盧太城台東攝 111年2月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東南王部落109年在卑南文化公園辦聯合年祭，使用空拍機遭民航局罰30萬元，部落民眾今天前往台東航空站陳情。民航局表示，航站四周禁放有礙飛安物體距離範圍在90年就有規範。

今天上午近百名卑南族人到民航局台東豐年機場拉布條、陳情，高喊「不教而罰、行政無情」「拿麼愛錢 、行政懶惰」，立委鄭天財、陳瑩、劉櫂豪、台東縣議會副議長林琮翰、縣議員鄭崗山也到場關心。

陳情民眾認為民航局沒宣導，沒人知道南王部落的天空是禁航區，卻因為辦活動使用無人機拍攝被罰新台幣30萬元，這叫「不教而殺」。

2020卑南族聯合年祭籌備會執行長洪慶誠說，台東南王部落在卑南文化公園舉辦聯合年祭活動，這是歷經20年才輪到主辦權，為記錄珍貴部落活動影像，才委由南王部落青年會長吳曜昌義務協助拍攝空拍畫面，沒想到1年後被檢舉遭罰款，部落族人都不知道自己的天空何時成為禁航區。

洪慶誠說，民航局重罰吳曜昌30萬元，南王部落及族人無法負擔承受，南王部落訴求請民航局立即撤銷對吳曜昌處罰，並立即取消南王部落為禁航區，因為飛機可以轉彎，部落無法搬離，建議改變飛機航行路線，歸還部落使用天空權利。

民航局台東航空站主任詹淮元今天出面接下陳情書。民航局透過新聞稿表示，台東航空站四周禁止施放有礙飛航安全物體距離範圍，早在90年10月25日即由內政部、國防部與交通部會銜公告「機場四周禁止施放有礙飛安物體」，自此每年5月飛安宣導活動，「機場四周禁止施放有礙飛航安全物體」均為重點宣導項目。

台東航空站亦曾發文陳情部落所在的台東市公所及卑南鄉公所協助宣導；卑南國小學童也曾受邀至航站參加宣導活動。

另外，自104年至今，因違反「機場四周禁止施放有礙飛航安全物體」規定而遭裁罰已有87案，累計裁罰金額超過2500萬元，公務機關依法行政，對所有違規案件一視同仁，絕無任何針對性。（編輯：謝雅竹）1110219

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族