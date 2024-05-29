台中捷運公司擬增資20億 盧秀燕：虧損會再降低

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中捷運公司連年虧損，資本額新台幣35億元即將用罄，明年再增資20億元。台中市長盧秀燕表示，民國109年中捷公司開始營運就碰到疫情，疫情解封後虧損減少，今年的虧損會再降低。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨籍市議員李天生、陳雅惠關心，台中捷運公司資本額35億元，預估明年初會用罄，未來資本額將調增為55億元。

李天生表示，中捷公司106年成立後，107年虧損1.03億元、108年虧損2.05億元、109年虧損5.36億元、110年已虧損6.02億，虧損逐年增高，不好容易111年減少虧損，仍虧損5.91億元及112年虧損5.44億元，113年預計虧損7.34億元。

他說，中捷公司未用心經營，虧損額度持續擴大，加上發生異物入侵、亮槍及殺人等事件，影響營運收入，又無法學習民間業者成功經營案例。陳雅惠則說，中捷公司不能一直增資，應該尋求增加收入的副業。

盧秀燕表示，台中捷運在民國109年4月通車後就遇上疫情，民國109年、110年、111年疫情期間，學生都不能去上學，政府要求大家不要搭乘大眾交通系統，疫情趨緩後，虧損開始降低，今年的虧損也會再降低。

中捷公司董事長顏邦傑說明，在沒有形成路網前，虧損在所難免，但在撙節開支及開源節流下，預估今年度虧損會降至5億；發生重大事件影響流量約10%。增資案已列入114年度重要施政計畫辦理審查中，後續經中捷公司董事會及市府市政會議審議通過後，送市議會審議。

增加副業收入部分，顏邦傑表示，除了現有的廣告、販賣店外，未來將改善車站環境增加商業使用空間，並與電信業者合作提供場地出租，北屯維修機廠、停車場的屋頂設置太陽能光電設備，可為公司帶來售電收入。（編輯：謝雅竹）1130529