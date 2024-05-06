台中欠多筆停車費繳1筆即可領車 市府：修法補漏洞

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中停車費欠繳金額逾2億元，有民眾積欠費用達11萬，市議員認為市府強制拖吊效果不彰；交通局表示，車主只要繳清當次停車費即可領車，已提出修法須繳清欠費才可領車。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨市議員李天生指出，台中市公有停車場遭欠繳的停車費，已超過新台幣2億元；他拿出交通局資料，近5年來欠繳大戶，前5名依序為11萬多至8萬多元不等，這些車主不全部是汽車，名下也有機車。

李天生指出，交通局曾指出，這些惡意不繳停車費的車主，車輛若在公有停車場被發現，將優先通報拖吊，但卻仍無法有效解決欠費問題。

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交通局長葉昭甫表示，對於欠費金額較高車主，會移送強制執行，不過有些車主可能除了車子，名下無其他財產，因此追討不到欠費。

中市停車管理處長盧佳佳表示，執行強制拖吊後，依現行「台中市公有停車場管理自治條例」，車主只要繳清當次移置費、保管費、停車費，即可領回車子，無助於追繳先前欠款；市府正進行修法，未來車輛經拖吊，要把欠費全部繳清才可領車。（編輯：陳仁華）1130506