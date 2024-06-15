中捷持刀攻擊事件後 模擬演練加強防衛及應變能力

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中捷運公司今天凌晨在市府站舉辦多重災害模擬演練，模擬歹徒在車廂內持刀攻擊，行控中心展開應變，通知外援單位救援，藉此加強危安事件的自主防衛及緊急應變能力。

台中捷運5月21日車廂內發生持刀攻擊事件。中捷透過新聞稿指出，演練模擬1名歹徒搭乘水安宮站一月台列車，列車行駛中拿出所帶的刀具攻擊其他旅客，造成旅客受傷；車上旅客按壓緊急按鈕，以緊急對講機通知行控中心。

緊急對講機作動後，行控中心監視系統自動鎖定該車廂內影像，發現有旅客持刀攻擊，即設定列車在市政府站一月台駐留，指示市政府站長前往待命，同步通知捷運警察及轄區警察；列車保全、隨車人員持防護裝備，旅客也拿出隨身雨傘、背包及列車上滅火器共同防禦歹徒。

列車抵達市政府站後，站務人員緊急疏散旅客，統計回報受傷旅客人數及傷勢，第一時間進行傷患處置，並由行控中心通報救護車協助。站長與保全則在月台持續與歹徒對峙，保全近期新增隨身防割背包、防割手套及辣椒水等防護裝備，車站也增加配置防暴鋼叉。此次演練有助於提升第一線人員操作使用防護裝備的技能。

中捷公司指出，危安事件應變期間，行控中心在車站及列車不斷透過廣播及跑馬燈，加強引導旅客利用隨身物品進行防衛，同時指示市政府站暫停營運。警察及救護車隨後相繼抵達市政府站，在警方制伏歹徒、受傷人員送醫、現場完成調查蒐證後，系統恢復正常運轉。

中捷公司說明，透過複合情境驗證標準作業程序是否完善，包括通報外援單位時效性及通報內容準確性，以及列車上犯罪事件、月台旅客疏散及事故列車靠站處置應變程序等，藉由演練過程加強人員緊急應變能力及安全裝備使用熟悉度，並透過外部單位共同參演，培養彼此團隊默契，提供旅客安全的乘車環境。（編輯：黃世雅）1130615