中捷持刀攻擊事件後 警啟動第3階段小區域巡邏

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（中央社記者蘇木春台中9日電）中捷發生持刀攻擊事件後，中市警局啟動三階段護車勤務，從第一階段班班有雙警，二階段為單警配隨車員，考量警力配置，今天起第三階段採小區域巡邏，每次勤務配置雙警，確保乘客安全。

台中捷運5月21日車廂內發生持刀攻擊事件，案發後警察局啟動第一階段勤務，調派中市警局各分局、大隊及保四總隊警力支援，實施班班列車有警察護車勤務。

台中市警察局捷運警察隊今天發布新聞稿表示，捷警隊日前於中捷18個站體民眾詢問處，除原本預置長棍及防護噴霧劑外，已增置防爆鋼叉及臂盾，並邀請警察局技術教官指導中捷公司保全及站務人員教育訓練，以有效運用防護裝備，提升各捷運站安全自衛能量。

警方指出，捷警隊分析中捷近日運量數據已有回升，經綜合考量整體警力，2日展開第二階段勤務警力配置，列車改為警力1名，搭配中捷公司隨車員或保全人員，執行列車安全維護。

警方表示，9日起啟動第三階段勤務，改採小區域巡邏，將捷運路線分3處捷運站為據點，劃分小區域責任區，編排警力於小區域內執行列車巡邏及車站守望，每次勤務配置雙警，除提升列車及車站見警率，並確保捷運沿線有治安事件發生時，以最短時間趕到現場。

此外，捷運沿線管轄的各分局，仍持續加強各站體巡簽密度及守望勤務，增加見警率，確保乘客安全。（編輯：黃世雅）1130609