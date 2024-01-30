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王惠美盼中捷延伸彰化 喊話彰縣立委加油

2024/1/30 12:58（1/30 14:41 更新）
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彰化縣長王惠美（前）30日表示，她希望收到春節禮物，盼彰化縣選出的4名立委加油，推動中捷綠線延伸到彰化可行性報告盡速核定。中央社記者吳哲豪彰化攝 113年1月30日
彰化縣長王惠美（前）30日表示，她希望收到春節禮物，盼彰化縣選出的4名立委加油，推動中捷綠線延伸到彰化可行性報告盡速核定。中央社記者吳哲豪彰化攝 113年1月30日
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（中央社記者吳哲豪彰化30日電）行政院核定台中捷運藍線綜合規劃，預估核定後10年完工通車；彰化縣長王惠美說，她也希望收到春節禮物，盼彰縣立委加油，推動中捷綠線延伸到彰化可行性報告盡速核定。

行政院長陳建仁去年12月中旬在行政院會指出，政院支持台中綠線北延大坑、南延彰化，政院立場是附條件（配合彰東擴大都市計畫）一次核定，行政院將盡速核定可行性報告。

台中市長盧秀燕去年12月底出席行政院會，向中央請託「給中彰投一份新年禮物」，希望今年農曆年前，中捷藍線、綠線延伸、海線雙軌高架化能核定，才能進階討論橘線延伸南投、綠線延伸彰化，攸關中彰投3縣市發展。

交通部昨晚發布新聞指出，行政院核定台中捷運藍線綜合規劃及台鐵海線雙軌化（談文至追分）可行性研究，中捷藍線預估核定後10年完工通車，而中捷藍線總經費新台幣約1615億元，中央負擔約675億元，預計核定後10年完工通車。

盧秀燕表示，感謝中央正面回應台中市民需求，市府將積極展開各項接續作業，早日完工通車；有記者今天詢問彰化縣長王惠美，中央核定藍線，卻未提到中捷綠線延伸彰化的看法。

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王惠美說，她也希望拿到新年禮物，希望彰縣選出的4名立委加油；有縣府人士指出，也希望中央聽到彰化縣民的聲音，核定中捷綠線延伸到彰化的可行性報告。

民主進步黨籍彰化立委當選人黃秀芳接受媒體聯訪時說，會再要求政院盡速核定台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估，但縣府也要針對政院「附帶條件」，加速完成彰東擴大都市計畫案的核定。（編輯：郭諭儒）1130130

#王惠美
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