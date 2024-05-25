男童獨自搭中捷緊張 問警「我在車上安全嗎」

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中捷運發生持刀砍人案令人心驚，台中市警察局第五分局警員林鴻耀在執勤時就遇到1名獨自搭捷運的男童問他「警察叔叔我在車上安全嗎？」他接著一路陪伴男童到下車，也將過程在網路發布貼文，網友狂按讚稱「暖警」。

台中捷運21日發生持刀砍人案，造成2名乘客受傷送醫，警方隨後強化捷運勤務作為，規劃班班列車都配置員警執勤，希望帶給民眾安心乘車環境。

林鴻耀（24歲）於22日支援下午2時到晚上12時台中捷運安全維護勤務，他表示，當天下午5時多1名男童放學獨自搭捷運，他看到男童上車後表情不安的東張西望，坐在角落，男童還一直看著他，於是他上前表達關心。

「警察叔叔，我在車上安全嗎？」男童告訴他，看到最近捷運發生的新聞，所以很擔心。林鴻耀於是告訴男童，不要擔心，他跟動漫角色「肌肉魔法使」一樣強，只要他在，不要怕，會保護男童到下車離站，他陪著男童直到「水安宮站」下車。

林耀鴻24日勤務結束後，將他與男童互動過程，使用個人Threads帳號發文，貼文發布後，暖心作為引發2萬多網友按讚，紛紛留言肯定暖警作為。（編輯：黃世雅）1130525