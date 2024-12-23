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台中通APP南投嘛ㄟ通 借書繳費兼享千家特約店優惠

2024/12/23 18:38（12/23 19:36 更新）
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台中市政府、南投縣政府23日在南投舉行「台中通，通南投」記者會，宣布台中數位市民服務平台「台中通」應用程式擴展到外縣市，台中市長盧秀燕（左）、南投縣長許淑華（右）出席宣傳。中央社記者蕭博陽南投縣攝 113年12月23日
台中市政府、南投縣政府23日在南投舉行「台中通，通南投」記者會，宣布台中數位市民服務平台「台中通」應用程式擴展到外縣市，台中市長盧秀燕（左）、南投縣長許淑華（右）出席宣傳。中央社記者蕭博陽南投縣攝 113年12月23日
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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）中市府「台中通」應用程式擴展到南投縣，縣民可用台中通借閱圖書、支付繳費、預約幸福巴士等服務，更可出示數位市民虛擬卡享受台中及南投逾1300家特約商店優惠。

台中市政府、南投縣政府今天在南投舉行「台中通，通南投」記者會，宣布台中數位市民服務平台「台中通」應用程式擴展到外縣市，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、南投縣政府計畫處長邱紹偉、台中市政府數位治理局長林谷隆等人出席，現場還有多家台中通特約品牌展示，盧秀燕與許淑華也體驗出示享好康優惠。

盧秀燕致詞表示，台中市、南投縣有許多民眾生活緊密相連，包含通學、通勤、繳費系統、圖書典藏資源共享，透過台中通讓雙方居民生活更方便；今天是台中、南投一起通，盼未來整合其他中部縣市，讓政府資源更有效運用，民眾享受的福利與便利多更多。

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許淑華說，南投、台中是共同生活圈，攜手合作打造智慧生活圈，打破縣市界線，為居民提供更便利、更智慧公共服務；今年初已攜手招募南投多家業家成為台中通特約店家，目前縣內約有百家加入，這次再跨出縣市框架整合資源，打造智慧城鄉，「把餅做大」。

邱紹偉說，南投縣民未來可透過台中通使用圖書借閱、支付繳費、南投縣停車查詢繳費、預約幸福巴士等服務；另外，台中通擁有逾1300家特約商店，其中南投超過百家，民眾只須出示數位市民虛擬卡，即可在兩地享受特約商店獨家好康優惠。（編輯：陳仁華）1131223

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