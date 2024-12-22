草屯焢窯吸引2千親子同樂 寒冬大啖熱騰騰番薯

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）南投縣府、草屯鎮公所今天舉辦焢窯活動，吸引逾2000名親子同樂，從堆窯、燒窯，到最期待的開窯時刻，眾人寒冬中耐心等待食材悶烤熟後，吃著剛挖出的熱騰騰番薯、玉米、土雞蛋。

南投花卉嘉年華系列活動「焢窯草屯，花旅南投」今天在草屯鎮陳府將軍廟旁農田熱鬧登場，逾300座土窯吸引2000多名親子寒冬中熱情同歡，眾人將番薯、玉米、土雞蛋、各種肉品包裹鋁箔紙放進土窯，等待食材悶烤熟後，開心吃著從土窯挖出的熱騰騰美食。

縣定古蹟草屯朝陽宮也贊助鹹粥等美食讓民眾補充體力，縣長許淑華當起媽祖義工為民眾舀盛熱粥，她表示，焢窯是古早農村秋收後傳統回憶，好友、全家在收割後充滿稻香農田裡，合力堆起土窯焢番薯，充滿田間樂趣，今天現場還有稻草編織作品等拍照造景。

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許淑華說，花卉是南投重要產業，縣府整合冬季活動舉辦南投花卉嘉年華，感謝交通部觀光署支持與補助；草屯鎮是南投縣米倉，鎮公所已舉辦27屆千人焢窯，配合縣府花卉嘉年華，今年更營造農田花海景觀，並建置玫瑰花牆供遊客拍照，吸引2000多人共襄盛舉。

許淑華說，南投花卉嘉年華活動還有信義鄉羅娜村耶誕節、仁愛鄉清境高山跨年等，邀民眾來部落體驗原住民耶誕節慶典，並在信義鄉賞梅花、泡溫泉，再到清境地區體驗高山跨年氣氛，南投燈會也將於民國114年1月下旬登場，歡迎優先選擇到南投暢遊。（編輯：陳仁華）1131222