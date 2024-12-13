台中電動車停車充電分開計價 114年元旦起試辦

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市電動車停車格目前僅收停車費，明年1月1日起試辦充電費與停車費分開計價。交通局依照充電功率及台電電費，訂出收費費率的上限級距，力拚明年完成自治條例附表修訂。

台中市電動車數量目前已逾1.1萬輛，過去電動車停車僅需繳納停車費，不需負擔充電費，衍生許多停車亂象。市府去年7月實施累進收費，有效改善車位使用亂象。

交通局長葉昭甫今天接受媒體聯訪表示，為符合公平正義原則，電動車的停車與充電將分開計價，明年1月1日起試辦，市府也制訂收費的上限級距，避免業者喊價，收費上限加入自治條例附表後，會依照市場機制收費。希望明年可完成「台中公有停車場收費自治條例」收費上限附表修訂。

交通局以台電夏季尖峰電費評估各功率電動車，推出充電槍充電服務費收費標準級距，有4種功率、5種電價，收費上限級距為每度新台幣17元。

截至今年11月，交通局已經在公有停車場設置慢充406槍，快充4槍，預計今年底可增加383槍，快充95槍，累計共有888槍。若車主只停車不充電，市府將開罰新台幣600至1200元。（編輯：郭諭儒）1131213