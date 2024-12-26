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麥當勞爆發職場性暴力 婦團：雇主應同理被害者

2024/12/26 11:01
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（中央社記者吳欣紜台北26日電）麥當勞工讀生疑遭主管性侵後輕生，北市勞動局依性別平等工作法開罰新台幣100萬元。婦團今天表示，職場發生性暴力事件，雇主應採更積極防治措施，並深化同理被害者處境。

麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後患憂鬱症輕生，家屬控訴麥當勞對被害者沒交代慰問，台北市勞動局昨天也查明麥當勞在發生性騷事件後，未對受害者提供心理諮商及其他必要服務等，因此依照性別工作平等法開罰麥當勞100萬元。

婦女團體現代婦女基金會今天發布新聞稿指出，麥當勞發生工讀生遭主管性侵後輕生事件，業者雖已依法進行性騷擾申訴調查，並依調查結果將行為人解雇，但卻仍讓被害人家屬無法接受、社會大眾揚言抵制，是因為企業輕忽了「採取立即有效糾正補救措施」的細緻度，更忽略了「性侵害就是最嚴重的性騷擾」，補救措施應該更嚴謹及深化同理被害者處境。

現代婦女基金會表示，性別平等工作法規範雇主端的防治責任，雇主在性暴力事件發生後應採取立即有效糾正補救措施、依被害人意願受理申訴及調查等，而所謂立即有效糾正補救措施，意即雇主應採取一切避免被害人再受騷擾侵害的作為，如訪談或調查相關人員，了解來龍去脈，以同理心對待並關懷慰問；依被害人意願調動其或行為人的職務、班表、辦公地點。

此外，雇主還必須提供或轉介被害人需要的諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源，若被害人需於上班時間尋求上述協助時，應予以公假而非用自己的休假時數；受僱者500人以上規模的雇主，因被害人請求，應提供至少二次心理諮商協助，並視行為人狀況，安排輔導教育、醫療或心理諮商資源等，協助其改善不適當行為。

現代婦女基金會表示，面對重大性暴力事件，建議事業單位應全面進行員工教育訓練，重申內部性騷擾防治措施及申訴管道，確保每位主管及員工都知曉性暴力樣態、權益，及強化不應對任何人施以性暴力、不容忍性暴力的態度，並應積極了解是否還有其他被害人及啟動後續協助程序。

現代婦女基金會說，性暴力所帶來的創傷甚鉅，不只對於事件被害者，身邊的至親好友也深受影響，也將造成企業難以修復的聲譽重創。

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面對此一事件造成年輕生命的逝去，現代婦女基金會沉痛呼籲，社會必須重視具權勢地位者利用其身份與職務，加諸私慾於他人的重大惡行，且若發生性暴力事件，雇主應積極採取各項措施，避免被害人再受騷擾侵害，而非僅止於將加害者解職。

現代婦女基金會表示，職場性暴力已是事業單位無法迴避的重要議題，各界也應正視主動防治的重要性，給予勞工友善、安全的就業環境。（編輯：李淑華）1131226

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