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新北衛生局女職員指控性侵 二審和解改判被告2年

2025/3/19 14:48（3/19 15:08 更新）
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圖為新北市衛生局。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者劉世怡台北19日電）廖姓物理治療師遭控性侵前新北市衛生局林姓女職員，檢方依強制性交致被害者羞憤自殺等罪嫌起訴，一審依強制性交罪判刑3年6月，二審今天審酌已和解，改判2年。可上訴。

檢警調查，廖男是1家物理治療所負責人，林女曾是他的員工，廖男涉於2017年參加員工聚餐隔天性侵林女，事後還流淚下跪並道歉，祈求林女原諒，並表示希望林女與他交往，他會與妻子離婚等。

檢警調查，林女經掙扎後選擇息事寧人並與廖男交往，但廖男遲遲沒離婚，林女因此轉到別的地方任職。不料廖男持續糾纏，不僅找上門堵人，事後還不斷傳訊，林女只好透過他人告知廖男的張姓妻子，指廖男有婚外情。

沒想到張女獲知後，提出妨害家庭告訴，林女備受打擊，決定把廖男所為貼在社群網站臉書Facebook上，又遭廖男提告妨害名譽。

2020年7月間，林女任職的新北市政府衛生局接獲匿名檢舉，指林女與廖男有不正常男女關係，林女接受約詢後在臉書揭露自己遭性侵與多年來所承受掙扎、矛盾及羞忿難平，生無可戀，最終決定輕生。

新北地檢署原以查無具體犯罪事證，其餘為傳聞證據，不起訴廖男，但經高檢署再議發回，廖男仍否認強制性交致被害者羞忿自殺，僅坦承有拉扯林女。

檢察官仔細查看林女生前全部發文，再比對治療所同事、衛生局同事、被害者父母證詞後，認定廖男涉犯強制罪與強制性交致被害者羞忿自殺死亡並起訴。

一審新北地方法院審酌，檢方起訴強制性交致被害人羞忿自殺罪部分，林女是在2020年7月輕生，距2017年遭性侵時隔近3年；另證據顯示林女遭性侵後，曾與廖男交往，且林女與廖男、張女間有纏訟，難認林女自殺是因遭廖男性侵所生羞忿而致。

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但根據林女遭約詢時的錄音譯文、林女前同事證述與林女臉書及IG貼文等，可認定廖男確有強制性交犯行，因此依強制性交罪判處3年6月有期徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判。（編輯：方沛清）1140319

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珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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