北市警涉性侵女兒7年 檢依權勢性侵等348罪起訴

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（中央社記者謝幸恩台北7日電）北市1名鄭姓警官被控涉犯妨害性自主，經女兒報警。士檢認定鄭男犯對未滿14歲之男女為性交罪、對14歲以上未滿16歲之男女為性交罪、利用權勢性交罪等，共348罪，今天依法起訴。

本案起於，民國113年4月間，鄭姓警官被媒體揭露疑似對女兒涉犯妨害性自主，涉嫌酒後對女兒毛手毛腳，甚至企圖性侵，令女兒不堪騷擾，而到台北市警局婦幼警察隊報警處理，全案曝光。

案經北市警方報請士林地檢署婦幼專組指揮偵辦，去年5月間傳喚鄭男到案說明後，諭令鄭男以新台幣10萬元交保。

檢察官偵查後認為，鄭男部分犯行發生在99年至106年間，涉犯對於未滿14歲之男女為性交罪、對於14歲以上未滿16歲之男女為性交罪及利用權勢性交罪，共348罪；其中部分犯行適用兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，今天依法起訴，並建請法院從重量刑。

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此外，士檢指出，鄭男另有部分犯行罪嫌不足，予以不起訴處分，告訴人得向台灣高等檢察署聲請再議。

另方面，北市警局已於案發後將鄭男調離主管職，並向內政部警政署報請予以停職。警政署召開考績會已決議將他停職。（編輯：李亨山）1140107