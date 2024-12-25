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台中棒球教練涉猥褻性侵案 受害人數增至33人

2024/12/25 12:55（12/25 13:06 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市有國小棒球教練涉長期猥褻性侵孩童，檢警查扣教練電腦、手機調查。教育局統計受害孩童累計達33人，因人數持續增加，調查小組申請展延。

民眾黨台中市議員江和樹日前接獲家長陳情，有國小棒球教練涉猥褻性侵孩童，通報學校、教育局並報警處理，教練的電腦、手機中有許多不雅影片。教育局獲報調查，受害孩童人數從25人、29人、31人，至目前累計33人。警方將此案依照妨害性自主、加重強制性交、利用權勢性交或猥褻等罪嫌偵辦。教練的手機、電腦等相關事證，第一時間都已查扣。

教育局今天透過文字稿回應，學校依教育部規定10月28日召開性平會組成調查小組，持續訪談受害學生並擴大調查，發現已有33名被害學生，原訂12月27日完成調查，但因通報人數增加，學校已依規延長調查期限1個月，目前正加速調查中。

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教育局強調，學校在11月1日起陸續對受害學生實施專業輔導措施，教育局也依性平法、校園性別事件防治準則等規定督導相關學校加強輔導，保障學生受教權益。

教育局說明，有關學校疑似未確實依據「學校不適任人員通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」等規定，在進用前、後應至查詢系統確認是否有不得進用情形，導致這名教練持續在校從事訓練工作，一定追究相關人員的責任及疏失。（編輯：謝雅竹）1131225

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江和樹
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