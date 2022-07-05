女職員輕生案 監院：不符程序正義糾正新北衛生局

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（中央社記者陳俊華台北5日電）監委紀惠容今天說，新北市衛生局職員A女109年跳樓輕生，調查發現，A女在衛生局「員工協助關懷」過程中，泣訴曾遭前職場長官性侵後未獲協助，且約談不符程序正義，通過糾正新北市衛生局。

監察院社會福利及衛生環境、司法及獄政委員會聯席會議日前通過監委紀惠容、張菊芳所提調查報告，糾正新北市衛生局。

紀惠容下午舉行記者會時指出，新北市衛生局在109年6月29日接獲匿名檢舉信件，內容未涉及公務或與公務無關，都是針對A女私生活，且文字具攻擊性，依行政程序法規定得不予處理。但衛生局長陳潤秋卻仍交給副局長高淑貞，並安排7月3日談話。

調查發現，約談過程中，衛生局會同人事室主管現場出示指涉A女與已婚男子有不倫男女關係的信件，要A女回應關於男女交往的個人隱私。A女則泣訴自己在106年9月遭過去任職物理治療所時的執行長廖姓男子性侵，情緒相當激動，甚至過度換氣。但會中仍繼續釐清照片中的男女關係，輕忽了A女已情緒崩潰。

調查指出，新北市衛生局表示對A女進行的程序，是「員工協助關懷」，而非「約談」，後來又說還沒進入「員工協助關懷」程序階段，是私下先行瞭解；且事前未告知A女談話事由，雖稱取得A女同意出席談話，仍顯有瑕疵，這種突襲式的作法，不符合程序正義。

紀惠容表示，A女在談話時就自述曾遭前雇主性侵害，新北市衛生局卻未依組織章程規定，有心理諮商輔導專業人員參與，也沒停止談話程序，仍繼續追問照片中的男子身分，對於覺察性被害人心理創傷的敏感度及處理專業能力不足。

紀惠容指出，在那次談話還沒結束前，新北市衛生局也已知與A女談話期間，有媒體記者傳簡訊給A女關注這事件，讓A女處境更為困難。在談話結束後，卻獨留A女在會議室最後離開，未特別注意A女的動向，或施予A女必要的保護措施，處理過程實有疏失。

紀惠容也說，新北市衛生局知道廖姓男子有性侵害A女的犯罪嫌疑，卻未依刑事訴訟法向婦幼隊告發，損害政府聲譽，顯有不當。

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張菊芳表示，本案凸顯刑法中的權勢性交猥褻案件受害者結構性困境，加害人與被害人存有上對下的權力不對等關係，且加害人利用權勢或機會，導致處於權力弱勢的被害人難以抗拒，或不知如何抗拒而進行性行為，但仍嚴重侵害個人性自主決定權。（編輯：林興盟）1110705

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