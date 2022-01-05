衛生局女職員輕生案逆轉 家屬：盼正義獲昭彰

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）廖姓物理治療師被控妨害前新北衛生局林姓女職員性自主，今天遭檢方起訴。林女的哥哥表示，期望公理、正義能持續獲得昭彰。衛生局說，日後委外簽約案會考慮負責人品德。

新北地檢署偵辦廖姓物理治療師被控妨害前新北市政府衛生局林姓女職員性自主案，去年2月以查無具體犯罪事證，其餘為傳聞證據，不起訴廖男。

家屬向台灣高等檢察署聲請再議，全案於去年4月發回新北地檢署續查。檢察官仔細查看林女生前全部發文，再比對治療所同事、衛生局同事、被害者父母證詞，認定廖男涉強制性交，導致被害者羞忿自殺死亡，今天依強制性交等罪嫌起訴。

新北市衛生局林姓女職員109年7月3日深夜墜樓送醫不治後，被親友發現她在最後一篇臉書（Facebook）貼文控訴自己遭到前職場長官的權勢性侵、暴力對待。林女說：「願用這條命，讓真相浮出檯面」，並提及曾遭強暴及衍生的感情欺騙問題，以極端的方式結束29歲的生命。

本案發生後，引起社會針對「權勢性侵害」的諸多討論，在媒體及社群平台也引發不小的議論。林女親友後來成立粉絲專頁「沒發聲不代表沒發生」，呼籲社會大眾持續關注案情，也盼給予相同處境的被害人支持與建議。

林女的哥哥今天透過「沒發聲不代表沒發生」貼文表示，期望公理、正義能持續獲得昭彰。他說，「感謝檢察官看到了在隱密犯罪中，被害者的無助恐懼的心境，也請大家持續關心，並不要忘記那位女孩」。

新北市府衛生局發簡訊表示，衛生局對同仁發生事故，深感難過及遺憾，也在案件發生後主動配合、協助檢調單位調查，協助家屬善後，至於該案偵查，將尊重司法單位偵辦結果。

廖男原為新北市一家物理治療所的獨資負責人，案發後，辭去負責人身分。該治療所為新北市府衛生局簽約合作的長期照顧機構，包括復健醫療、喘息照顧、輔具服務等。

市府勞工局去年10月也協助安排專業老師前往該物理治療所，為同仁上課性平教育、性別工作平等法，及多元性別勞動權益。

衛生局今天表示，廖男原任職機構與市政府的合約，至今年8月到期。衛生局重新招標時，會將機關負責人的品德納為重要評估依據。（編輯：李錫璋）1110105

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