新北衛生局女職員墜樓案逆轉 治療所負責人遭訴

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新北市府衛生局（圖）林姓女職員父母提告，指控新莊區某物理治療所前負責人廖男強暴導致女兒羞憤自殺。檢方5日依強制性交因而致被害者羞憤自殺等罪嫌起訴被告。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者沈佩瑤新北5日電）新北檢方偵辦廖姓物理治療師被控妨害前新北市府衛生局林姓女職員性自主案，一度偵結不起訴，經再議發回後，檢方今天依強制性交因而致被害者羞憤自殺等罪嫌起訴廖男，並請從重量處有期徒刑15年。

根據新北地檢署起訴書，廖姓男子為一家物理治療所負責人，前新北市政府衛生局林姓女職員曾為其員工，並住在治療所內的員工房間。

民國106年9月16日晚間，林女、廖男及治療所陳姓男同事一起參加員工聚餐後續攤，但廖男酒後並未回家，而是與林女、陳男返回治療所，隔日早上廖男起床後發現陳男已離去，竟涉嫌強行性侵林女。

檢方調查，廖男逞慾後下跪流淚道歉懺悔，表示喜歡林女，導致一時把持不住而鑄下大錯，並承諾會與妻子離婚；林女經掙扎權衡，最終選擇息事寧人與廖男交往，但她發現廖男根本無意離婚與她結婚，絕望無助之際離職，希望尋求新生。

檢方調查，廖男持續以謊言糾纏，108年10月間林女下定決心斷絕關係並搬家，卻被廖男探知新住處，廖男不僅找上門堵人，事後還不斷傳訊，林女只好透過他人告知廖男妻子張姓女子，指廖男有婚外情。

沒想到張女獲知後，提出妨害家庭告訴，林女備受打擊，決定把廖男所為貼在臉書（Facebook）上公諸於世，又遭廖男提告妨害名譽。

109年7月間，林女任職單位接獲匿名檢舉，指林女與廖男有不正常男女關係，林女接受約詢後在臉書揭露自己遭受性侵、多年來所承受掙扎、矛盾及羞忿難平，生無可戀，最終決定輕生。

去年2月間檢方以查無具體犯罪事證，其餘為傳聞證據，不起訴廖男，但經再議發回，廖男仍否認強制性交致被害者羞忿自殺，僅坦承有拉扯林女。

檢察官仔細查看林女生前全部發文，再比對治療所同事、衛生局同事、被害者父母證詞後，認定廖男涉嫌強制性交，導致被害者羞忿自殺死亡。（編輯：李錫璋）1110105

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