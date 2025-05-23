台1/4乳癌患者屬惡性度較低原位癌 醫：莫輕忽

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）醫師指出，據統計台灣乳癌患者中4分之1屬原位癌，惡性度較其他乳癌低，聽到早期「別太早放心」，若未及時接受治療，仍可能快速惡化並轉移至身體其他部位，不可輕忽。

乳癌長年高居台灣女性癌症發生率首位，台北慈濟醫院一般外科醫師張健輝今天透過新聞稿指出，乳癌發生率逐年遞增且有年輕化趨勢，但隨著早期篩檢普及，患者通常在「原位癌」階段即被診斷。

張健輝說，根據國健署統計，台灣乳癌患者中有4分之1屬於原位癌，指癌細胞侷限於乳管內，未侵犯周圍組織，惡性度較其他乳癌低，「但仍是乳癌進展初期」。

因此，張健輝強調，千萬不要因此輕忽，未及時接受治療，病程可能快速惡化並轉移至身體其他部位，如骨骼、肝臟、肺部及腦部，將大大增加治療的難度，並降低患者的存活率，不可輕忽。

他舉例如53歲的張女士是正面例子，她在半個月前接受乳房攝影檢查，發現右側有瀰漫性微小鈣化點，進一步到醫院求診，經穿刺切片檢查後，病理診斷為乳管原位癌，並無淋巴轉移，經內視鏡乳頭皮瓣保留乳房全切除術並立即進行重建，僅需1次手術即完成所有治療計畫，術後恢復良好，2天就平安出院。

手術是根治乳癌不可或缺的一環，張健輝說，主要目的是將腫瘤完全切除，以減少癌細胞擴散和復發可能。過去醫師大多注重「腫瘤切除」，對病人外觀的考量較少，直至後來重建技術的發展，才有了乳房重建的機會，並且通常是在切除後，再由整形外科醫師接手進行第二階段的義乳放置手術。

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張健輝表示，這種分為兩次手術的方式，往往對患者帶來不小的身心影響，隨著技術的不斷進步，乳癌切除與重建手術已經可以由同一位取得重建專科資格的醫師執行，同一個醫師能掌握腫瘤切除與乳房重建的優點在於能大幅提升手術效率與美觀度，包括切除範圍的調整、兩側乳房的對稱等。

他呼籲及早診斷、及早治療，是提高乳癌治癒率的關鍵，女性應定期接受乳房攝影檢查，特別是40歲以上族群，建議每年至少接受一次檢查。若發現異常變化，應積極與醫師討論，根據病灶大小、位置及個人需求選擇最適合的治療方式。（編輯：李亨山）1140523