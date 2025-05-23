因應端午連假 彰化縣警提交通疏導與替代路線

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）端午連假將至，彰化縣警察局指出，除中山高埔鹽系統交流道將封閉外，鹿港天后宮周邊道路將彈性管制車輛進入，民眾可將車輛停放鹿港鎮外圍停車場，再騎公共自行車進入鹿港鎮。

今年端午節有3天連假，彰化縣警察局今天發布新聞稿指出，為讓民眾在返鄉及出遊時都有順暢交通，縣警局提出交通疏導措施，其中國道中山高埔鹽交流道以及台76線東西向快速公路埔鹽系統，5月30日、31日清晨5時至中午12時封閉南下入口匝道，5月31日及6月1日中午12時至晚上9時封閉北上入口匝道。

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彰化縣警局指出，中山高彰化及員林交流道常因匝道儀控管制，導致國道車流回堵到平面道路，建議用路人避開易壅塞路段，住在員林、溪湖地區民眾可改道行駛縣148線員鹿路、台1線中山路及台19線彰水路，從北斗交流道上國道1號；彰化地區民眾可改走和美交流道上國道，或行駛台19線彰水路、彰142線彰鹿路，走台61線西濱快速公路。

縣警局表示，端午連假時，鹿港天后宮會有大批人潮湧入，天后宮周邊道路將因應人潮，彈性管制車輛進入，民眾可多加利用鹿港鎮內停車場，或將車輛停在鹿港鎮外圍停車場，再騎乘公共自行車遊玩鹿港鎮。（編輯：李亨山）1140523