中興電：關稅匯率無影響下半年佳 訂單看到5年後

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）重電大廠中興電工總經理郭慧娟今天表示，關稅和匯率因素不影響營運，集團訂單能見度看到5年後，今年重電和綠能事業成長可期，下半年業績可逐季成長，全年成長目標兩位數百分比，氫能事業將是未來動能。

中興電上午在桃園龜山林口廠舉行股東會，通過每股配發現金股利新台幣4.6元。

觀察美國關稅變數和新台幣匯率升值影響，郭慧娟接受記者訪問表示，中興電以內銷市場為主，且原物料多以日圓支付，關稅和匯率因素對中興電沒有影響。

提及今年訂單規模，郭慧娟指出，電力事業不含風電的在手訂單規模約373億元，今年度拿案目標規模200億元，鎖定台電、一般民間電力事業、儲能工程、以及氫能應用等。

展望訂單能見度，郭慧娟指出，中興電整體能見度已看到5年以後。

針對今年營運，郭慧娟指出，除了重電事業，中興電綠能事業單位業績可同步成長，目前整體庫存水位約30億元，預估第2季至第3季可逐步出清存貨，有助營收表現，預期今年中興電集團整體業績成長目標兩位數百分比，下半年業績可逐季成長。

在氫能事業，郭慧娟表示，中興電與首都客運合作氫能巴士，預估需求量可到1500輛，氫能事業將是中興電未來主要成長動能之一。

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除了持續布局台電強韌電網計畫，郭慧娟表示，中興電積極爭取台電能源開發計畫，除了太陽能和風電外，水力抽蓄發電設備和離島發電，也是中興電布局標的。

旗下嘟嘟房停車管理事業方面，郭慧娟透露，已經規劃策略合作夥伴，目前暫不透露細節，預估今年嘟嘟房營收規模可到36億元，規劃2027年嘟嘟房上櫃。（編輯：楊蘭軒）1140523